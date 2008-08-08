В Общественной палате оценили заявление министра из Татарстана про «поставить на колени родителей»

«На мой взгляд, здесь мы имеем дело с эксцессом, когда эмоции оказались выше разума, перехлестнули через пределы допустимого», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Иосиф Дискин, комментируя слова министра образования Татарстана Рафиса Бурганова о том, что «классный руководитель может поставить на колени любого родителя», не желающего сделать татарский язык родным для своего ребенка.

Глава комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин рассказал, что в ближайшее время комиссия соберется на совещание, чтобы обсудить ситуацию вокруг скандального заявления министра образования Татарстана Рафиса Бурганова. О скандале он узнал от жителей Татарстана, которые обратились к нему с просьбой дать оценку происходящему.

«На мой взгляд, это превышение должностных полномочий, и одно из предложений комиссии будет обратиться в прокуратуру проверить, есть ли (в поступке министра) превышение должностных полномочий», – сообщил Дискин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце августа на педсовете в Набережных Челнах министр образования Татарстана Рафис Бурганов раскритиковал родителей, которые не хотят выбирать татарский язык в качестве родного для изучения в школах республики. Он выразил мнение, что «классный руководитель может на колени поставить любого родителя».

В ответ возмущенные родители обратились к министру просвещения России Ольге Васильевой, генпрокурору Юрию Чайке с просьбами проверить Бурганова на соответствие занимаемой должности и привлечь к ответственности за злоупотребление полномочиями.

Дискин считает, что министр нарушил принцип свободы выбора, о котором ранее говорил президент России Владимир Путин. «Должна быть свобода. Можно убеждать родителей выбирать национальный язык. Но выступать с соображениями психологического прессинга и давления на родителей – это грубое нарушение принципа свободы выбора, за который выступил президент», – считает Иосиф Дискин.

В то же время он отметил, что позиция президента Татарстана Рустама Минниханова отличается от той, которую высказал Бурганов.

«Минниханов человек очень аккуратный и взвешенный. Не надо рассматривать мнение министра как мнение всего руководства Татарстана. Я убежден, что есть разные мнения. Позиция министра известна. Он большой ревнитель национальных языков. И это замечательно, это его работа. На мой взгляд, здесь мы имеем дело с эксцессом, когда эмоции оказались выше разума, перехлестнули через пределы допустимого. Если руководство республики поймет, что перехлест за пределы допустимого ставит Бурганова за пределами должности – это их решение. Если они поправят его, то это тоже их решение», – подытожил Иосиф Дискин.

Бурганов занял пост министра образования и науки Татарстана в декабре 2017 года, сменив в этой должности Энгеля Фаттахова, который был уволен в том числе в связи с вопросом о преподавании русского и татарского языков в школах республики.

Согласно новой редакции закона о родных языках, их изучение остается обязательным, но выбор конкретного языка за родителями учеников. Федеральные образовательные госстандарты «обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов России, изучения государственных языков республик России, родных языков из числа языков народов России, в том числе русского языка как родного языка».

Родители должны подавать заявления с указанием выбранного языка при приеме или переводе детей на программы дошкольного, начального общего и основного общего образования.