Пенс оценил возможность санкций против Саудовской Аравии

Решение о возможных санкциях против Саудовской Аравии в связи с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи будет принимать президент США Дональд Трамп, заявил вице-президент Майк Пенс.

«Жестокое убийство Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Турции было трагедией для его семьи, для любящих его людей и для ваших коллег в Washington Post. Это также было атакой на свободную и независимую прессу», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что Белый дом использует все возможности ради того, чтобы узнать правду о гибели Хашукджи.

Пенс сообщил, что Трамп отправил в регион госсекретаря, а в Турции уже находится глава ЦРУ, который знакомится с уликами по делу. По его словам, США будут «идти за фактами и требовать, чтобы виновные понесли наказание».

«Когда у нас будет вся информация, президент Трамп примет решение, основываясь на ценностях американцев и наших жизненно необходимых национальных интересах», – сказал Пенс.

Ранее источники заявили, что найдены части тела убитого в Стамбуле журналиста Джамаля Хашукджи. Его лицо, как утверждается, сильно изуродовано.

Дональд Трамп говорил, что не удовлетворен объяснениями Эр-Рияда по поводу гибели Хашукджи – Саудовская Аравия утверждала, что журналист погиб в результате спонтанного конфликта и последующей за ним драки.