Британия надеется, что Россия будет исполнять «ракетный договор»

Замминистра обороны Великобритании Стюарт Эндрю заявил, что Лондон надеется на продолжение Россией выполнения положений Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

«Мы хотели бы, чтобы Россия придерживалась положений договора. Это важный договор, он был заключен в важное время. Мы должны быть уверены, что они (Россия) его выполняют и разделяют его ценности», — сказал Эндрю, передает РИА «Новости».

В понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пока не задействовал официальную процедуру выхода из ДРСМД.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. При этом в НАТО заявляли, что ответственность за такое решение США лежит на России.