Лавров прокомментировал планы США выйти из договора по РСМД

Вашингтон пока не задействовал официальную процедуру выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), Москва ждет разъяснений, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«У самого Договора о ракетах средней и меньшей дальности есть прописанная в нем процедура, которая предполагает возможный выход из этого договора. Но эта процедура пока не была задействована», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Москва намерена дождаться официального разъяснения США о возможности выхода страны из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

«Я слышал о намерении, которое было объявлено, и слышал о реакции, в том числе в самих США, реакции достаточно противоречивой. ...Поэтому сейчас гадать на кофейной гуще, наверное, не очень продуктивно. Мы дождемся разъяснений официальных со стороны наших американских коллег», – заявил Лавров.

Комментируя возможность выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, министр заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие, «потому что стратегическая стабильность может быть обеспечена только на основе паритета».

«Такой паритет будет выдержан при всех обстоятельствах. Мы несем ответственность за глобальную стабильность и рассчитываем, что США тоже не откажутся от своей доли ответственности», – сказал Лавров.

Министр также подчеркнул, что Москва готова к более конструктивному сотрудничеству с США по Сирии, но Вашингтон на это не идет.

«У нас есть канал деконфликтинга по Сирии. Мы были бы готовы и к более содержательному сотрудничеству по поиску путей, которые позволят максимально эффективно урегулировать сирийский конфликт, прежде всего, запустить процесс возвращения беженцев, начать политические переговоры и обеспечить окончательное уничтожение остатков террористического интернационала на сирийской территории. Но пока США к такому полноформатному взаимодействию не готовы», – заявил Лавров.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. При этом в НАТО заявляли, что ответственность за такое решение США лежит на России.

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