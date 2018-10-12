Президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины, сообщили в пресс-службе Кремля.

Меры приняты «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации», сообщается на сайте Кремля.

В частности, глава государства поручил правительству подготовить перечень мер и украинских физических и юридических лиц, «в отношении которых применяются специальные экономические меры», а также «определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц».

Украина регулярно вводит новые санкции против России, которые в большинстве случаев остаются незамеченными. Так, в сентябре были введены санкции против 35 российских издательств.

Тогда же депутат Верховной рады Украины Светлана Залищук заявила, что Совет национальной безопасности и обороны страны «забыл» ввести санкции против 40 российских граждан и компаний.