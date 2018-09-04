Украина «забыла» ввести санкции против 40 россиян и компаний

Депутат Верховной рады Украины Светлана Залищук заявила, что Совет национальной безопасности и обороны страны «забыл» ввести санкции против 40 российских граждан и компаний.

Она считает, что из списка выпало 40 человек и компаний, которые якобы причастны к событиям в Крыму и Донбассе и которые уже есть в американских санкционных списках – именно с ними синхронизировался Киев, вводя ограничительные меры, написала она в блоге на сайте «Украинской правды».

В частности, она называет Аркадия Ротенберга, который «построил Крымский мост и является одним из ближайших соратников» президента Владимира Путина.

«Узнав о такой избирательности, мы обратились к президенту (Украины Петру Порошенко) за разъяснениями, как такая ситуация могла возникнуть. Глава его администрации в ответе нам «включил переадресацию» на СНБО», – написала она.

Залищук пишет, что и СНБО не смогла ответить на вопрос и переадресовала вопрос СБУ и правительству. При этом закон «О санкциях» утверждает, что это зона ответственности СНБО.

В списке «забытых» также находятся такие люди, как спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый замруководителя администрации президента России Алексей Громов, президент «Национальной медиа-группы» Кирилл Ковальчук, помощник президента по вопросам ВТС Владимир Кожин, вице-премьер Дмитрий Козак, бизнесмен Евгений Пригожин, президент Роснефти Игорь Сечин, помощник президента России Владислав Сурков, гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, а также компании ООО «СГМ-Мост», генеральный подрядчик строительства Крымского моста, Basic Element, группа «ГАЗ», ОАО «Силовые машины», ООО «Коксохимтранс» и другие.