Объявлена причина взрыва на пиротехническом заводе

Следователи предъявили обвинение главному инженеру завода пиротехники «Авангард» под Санкт-Петербургом, на котором произошел взрыв. В обвинении указана причина ЧП.

Главного инженера обвиняют по ч. 3 ст. 217 УК РФ («нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает СК.

По данным следствия, он «допустил к производству в цех для пиротехнических изделий третьего класса несколько человек, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ».

Эти люди, считают в СК, нарушили технологию и меры безопасности на взрывоопасном объекте, в итоге произошел взрыв.

В результате происшествия четыре человека погибли. Шесть пострадавших находятся в больнице.

«В настоящее время осмотр места происшествия продолжается, на месте работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Ленинградской области, которые фиксируют обстановку и изымают предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Назначен ряд судебных экспертиз», – сообщили в СК.

Ранее стало известно, что на месте взрыва завершен разбор завалов.

Напомним, в пятницу взрыв произошел на заводе пиротехники в Гатчине.