Жертвами взрыва на заводе пиротехники под Петербургом стали четыре человека

Число жертв взрыва на заводе пиротехники «Авангард» под Санкт-Петербургом увеличилось до четырех человек, сообщили в областном правительстве.

Представитель местных властей сообщил, что «обнаружен четвертый погибший». передает ТАСС.

Как сообщает СУ СК по области, задержан главный инженер завода. Его подозревают в том, что он «допустил к производству в цех-участок изготовления смеси для пиротехнических изделий третьего класса неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе», передает РИА «Новости».

Указывается, что эти работники нарушили «технологию и меры безопасности». В результате произошел взрыв.

Напомним, взрыв произошел на заводе пиротехники в Гатчине. Один из погибших, предположительно, является гражданином Белоруссии.