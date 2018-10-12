При взрыве на заводе пиротехники под Петербургом погибли люди

В результате взрыва на заводе пиротехники «Авангард» под Санкт-Петербургом погибло два человека, сообщает МЧС.

Из-под завалов были извлечены двое пострадавших, передает РИА «Новости».

По данным Telegram-канала Mash, погибли два человека, четверо пострадали, несколько человек остаются под завалами.

Ранее сообщалось о крупном взрыве на заводе пиротехники в Гатчине. Сообщалось, что в помещении находилось пять человек.