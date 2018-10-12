На крупнейшем в России заводе пиротехники произошел взрыв

На заводе-производителе пиротехники «Авангард» в Гатчине под Санкт-Петербургом произошел взрыв, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Взрыв на заводе «Авангард», производящем пиротехнику», – передает ТАСС слова представителя правительства.

Источник сообщает, что сведений о пострадавших нет. К месту ЧП выехали спасатели.

По данным Telegram-канала Mash, пострадали пять человек.

Утверждается, что под завалами на территории завода находится три человека. Взрыв произошел в четырехэтажном производственном здании, где находились люди.

Позже МЧС сообщило, что взрыв был технологическим, здание частично разрушено. В здании находились пять человек, одного из них извлекли из-под завалов. При этом возгорания после взрыва не было.