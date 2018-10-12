Число жертв взрыва на заводе пиротехники под Петербургом увеличилось до трех

Три человека погибли в результате взрыва на заводе пиротехники «Авангард» под Санкт-Петербургом, один из погибших, предположительно, является гражданином Белоруссии, сообщают областное правительство и экстренные службы.

Семь человек пострадали, двое из них госпитализированы, передает ТАСС.

Началось опознание. В пресс-службе правительства Ленинградской области сообщили, что один из погибших – «мужчина, предположительно, гражданин Республики Беларусь».

В оперативном штабе на месте ЧП сообщили, что, «по словам очевидцев, под завалом могут оставаться еще три человека». Кинологи с собаками обследовали завал, «обследование показало, что там есть люди».