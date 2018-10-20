Разбор завалов на месте взрыва в Гатчине завершили

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20 октября, суббота  |  Последнее обновление — 16:17  |  vz.ru
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Выплата советских вкладов грозит крахом экономике России

История с утерянными советскими вкладами требует концовкиФото: Набатов Юрий/Фотохроника ТАСС
Компенсация в полном объеме советских вкладов в Сбербанке после злополучной павловской денежной реформы в 1991 году в очередной раз откладывается. Почему Россия до сих пор не решила эту проблему? Что мешает наконец взять и расплатиться по советским долгам? Подробности...
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Почему в Норвегии развалилось дело «русского шпиона»

В России уверены, что, сфабриковав обвинения против Михаила Бочкарева, норвежские спецслужбы сели в лужуФото: Terje Pedersen/EPA/ТАСС
Власти Норвегии решили отпустить сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, который месяц назад был задержан по подозрению в шпионаже. Наказания для Бочкарева добивалась норвежская полиция безопасности, но в пятницу она резко передумала. Что могло послужить тому причиной и пройдет ли этот скандал бесследно для российско-норвежских отношений? Подробности...
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Шесть важных особенностей оружия керченского стрелка

Помповое ружье турецкой фирмы Hatsan. Возможно, именно его и использовал РосляковФото: hatsan.com.tr
Трагедия в Керчи заставила задуматься не только об исполнителе этого чудовищного преступления, но и об оружии, которое он выбрал для своей цели. Хотя официальных заявлений на эту тему еще не было, по появившимся фотографиям модель ружья можно с большой долей вероятности опознать. А также предположить, почему убийца выбрал именно это оружие, а не какое-либо другое. Подробности...
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Взятка православным храмом обнажила ссору украинских раскольников

Андреевская церковь известна в том числе по комедии «За двумя зайцами»Фото: "За двумя зайцами"/
Киевская киностудия имени А. П. Довженко
Известная на весь мир визитная карточка Киева – Андреевская церковь – по решению украинских политиков была передана Константинопольскому патриархату в безвозмездное пользование. Юристы говорят о незаконности такого щедрого подарка, а оппозиционные политики – о взятке патриарху Варфоломею со стороны Порошенко. Так ли это на самом деле и стоит ли ожидать аналогичных событий в будущем? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Чем отвратительна травля в отношении сектантов

Сергей Худиев, публицист, богослов
К культу «Свидетелей Иеговы» можно высказывать различные претензии. И богословие у них еретическое, и манипуляция адептами налицо. Вот только в склонности к вооруженному насилию «свидетелей» обвинять нечестно. Подробности...

Дикость, подлость и невежество при Пушкине и сейчас

Дометий Завольский, историк-архивист
Сейчас оправившейся, но уже слишком переломанной России угрожает невежество, пробуждающее подлость и открывающее ворота дикости. Мы стали до гибельной опасности ленивы и нелюбопытны. Подробности...
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Каждый из нас может спасти тысячи жизней

Антон Крылов, журналист
Создание регистра – вопрос национальной безопасности. Британия уже отказалась от поставок в РФ субстанций для производства обезболивающих. Сделан первый шаг к запрету лечить россиян в клиниках Европы. Подробности...
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      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          Разбор завалов на месте взрыва в Гатчине завершили

          20 октября 2018, 15:23

          Текст: Анна Инсарова

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          На месте взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине Ленинградской области завершен разбор завалов, сообщили в областной администрации.

          «Оперативным штабом организован поквартирный и подомовой обход для фиксации повреждений, чтобы люди впоследствии смогли обратиться за компенсациями», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы обладминистрации.

          Завершена и поисковая фаза операции, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

          «Найти выживших не удалось. К работе приступила тяжелая техника», – сказал он.

          Напомним, в пятницу на заводе пиротехники в Гатчине произошел взрыв. Известно об 11 пострадавших, четверо из которых погибли. Один из погибших, предположительно, является гражданином Белоруссии.


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