Разбор завалов на месте взрыва в Гатчине завершили

На месте взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине Ленинградской области завершен разбор завалов, сообщили в областной администрации.

«Оперативным штабом организован поквартирный и подомовой обход для фиксации повреждений, чтобы люди впоследствии смогли обратиться за компенсациями», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы обладминистрации.

Завершена и поисковая фаза операции, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Найти выживших не удалось. К работе приступила тяжелая техника», – сказал он.

Напомним, в пятницу на заводе пиротехники в Гатчине произошел взрыв. Известно об 11 пострадавших, четверо из которых погибли. Один из погибших, предположительно, является гражданином Белоруссии.