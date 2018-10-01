ОБСЕ обнаружила украинские комплексы «Бук» в Донбассе

Беспилотник, принадлежащий наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заметил принадлежащие ВСУ зенитно-ракетные комплексы «Бук» в Донбассе.

«28 сентября мини-БПЛА СММ обнаружил три зенитных ракетных комплекса (9K37) на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное», – сообщили в пресс-службе миссии, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на следующий день наблюдатели обнаружили «Бук» уже на грузовике-платформе возле этой же станции.

Официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские силовики могут переоборудовать зенитно-ракетные комплексы «Бук» для уничтожения наземных целей.

«Зенитно-ракетный комплекс «Бук» предназначен для распознавания и уничтожения трех классов целей: самолетов, вертолетов и крылатых ракет. Ни одного из вышеперечисленных вооружений в народной республике нет. Следовательно, ВСУ нет необходимости использовать данные комплексы в зоне конфликта на юго-востоке страны», – пояснил Марочко.

По его словам, при модернизации комплексов «Бук» и установке на них ракет другого класса их «можно использовать и по наземным целям, что, вероятнее всего, и планируют делать украинские полководцы».

Ранее СММ ОБСЕ решила обновить меры по контролю за перемирием в Донбассе.