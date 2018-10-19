Подсчитано, насколько сократилось население Украины в 2018 году

Население Украины с января по август 2018 года сократилось на 152,4 тыс. человек, говорится в отчете государственной службы статистики страны.

На первое сентября 2018 года численность наличного населения была 42 млн 234 тыс. человек, передает «Страна.ua» со ссылкой на документ.

Также ведомство констатировало существенное превышение количества умерших над рожденными (на 100 скончавшихся приходятся 58 появившихся на свет).

Ранее власти Украины предложили понижать смертность с помощью танцев.

В июне 2018 года госслужба статистики страны сообщала о том, что смертность вдвое превысила рождаемость.