Акинфеев поступил в магистратуру университета нефти и газа

Капитан футбольного клуба ЦСКА и бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев поступил в магистратуру по направлению «Менеджмент» в Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина (РГУ).

Согласно приказу о зачислении на сайте университета, Акинфеев на вступительных экзаменах получил 78 баллов и был зачислен на первый курс магистратуры очно-заочной формы обучения.

В документе также отмечается, что предоставления общежития зачисленному не требуется.

В начале октября Акинфеев объявил, что прекращает играть за сборную России. После его ухода главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов заявил, что место вратаря займет Андрей Лунев.