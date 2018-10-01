Черчесов сказал, кто будет основным вратарем после ухода Акинфеева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что первым номером национальной команды после ухода Игоря Акинфеева станет Андрей Лунев.

«Лунев отыграл тот сбор так, как надо. Мы знаем его, верим в него. На сегодня у нас в этом плане сомнений нет», – сказал Черчесов, передает ТАСС.

По его словам, конкуренция на место основного голкипера была всегда. «Акинфеев играл хорошо и был номером один, у нас никогда вопросов не возникало», – добавил тренер.

Андрею Луневу 26 лет, футболист выступает за петербургский «Зенит». В сборную попал в 2017 году и провел в ней пять матчей.

В понедельник 32-летний Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры за сборную России. Голкипер провел в сборной 14 лет, на его счету 110 матчей.

Напомним, сборная России по футболу впервые в современной истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира. Акинфеев отыграл все матчи турнира. В матче 1/8 финала с Испанией в серии пенальти вратарь ногой отбил решающий удар и принес России победу.