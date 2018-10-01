Автор чуда в матче России с Испанией на ЧМ объявил о прекращении игры за сборную

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил об окончании игры за сборную России.

«У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению. 15 лет в сборной – огромный срок. С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление», – приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

По итогам ЧМ-2018 капитан команды и вратарь Игорь Акинфеев показал высокий процент отраженных пенальти – 27% (три из одиннадцати).

Напомним, сборная России по футболу впервые в современной истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира.

Акинфеев ранее рассказал о подсказках в серии пенальти с испанцами, а музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение моменту, когда тот ногой отбил решающий пенальти.

Предсказание подвига голкипера нашли на выпущенной к ЧМ банкноте: