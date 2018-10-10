Опубликовано видео с места катастрофы Су-27 на Украине

Украинские СМИ получили видео из окрестностей села Уланов, где разбился украинский Су-27 с двумя пилотами.

Видео опубликовал винницкий портал «20 хвилин». Журналисты также пообщались с жителями села Уланов, которые рассказали о падении истребителя.

«Самолет крутился, когда падал. Крутить его начало над селом. Пилоты отводили самолет в поле», – сообщили очевидцы.

Жительница села отметила, что сначала услышала гул и свист, а потом увидела дым за селом в поле.

«Туда наши пожарные уехали сразу. Люди начали говорить, что это упал самолет-истребитель. Затем к месту, откуда был виден дым, поехала еще одна машина спасателей. Без сирены. За ними полиция», – рассказала девушка.

Су-27 упал на учениях в районе села Уланов между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Погибли два пилота.

Пресс-служба генштаба ВСУ сначала сообщила о гибели пилота из США, а затем удалила это сообщение. Аналогичным образом повела себя военная прокуратура Украины.