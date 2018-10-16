Крым и Сирия договорились о химическом экспорте

Сирия будет поставлять в Крым фосфаты для химических предприятий, а также цитрусовые и овощи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов прибыл в Дамаск на выездную сессию V Ялтинского международного экономического форума «Крым – точка роста российско-сирийских отношений», где обсуждалось торговое сотрудничество, сообщает правительство Крыма.

Сирией и Крымом создается совместный торговый дом, который будет представлен на территории полуострова и, возможно, в рамках свободной экономической зоны провинции Латакия.

«Работа торгового дома будет направлена на обеспечение быстрых и эффективных коммуникаций предпринимателей обеих стран. Готовы представить возможности всех наших предприятий, чтобы предприниматели Сирии могли оценить преимущества. В любом случае правительство РК сделает все возможное, чтобы облегчить работу торгового дома», – сказал Аксенов.

Также на сессии обсуждалась возможность проведения расчетов в национальной валюте, создания судоходных компаний и открытия авиасообщения между Сирией и Крымом.

Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров оценил потенциальный ежегодный оборот средств между Сирией и Россией в 1 млрд долларов по таким направлениям, как морские перевозки, строительство жилья, поставки продуктов и товаров металлургии из Крыма.

В августе вице-премьер Крыма – постпред при президенте Георгий Мурадов говорил, что крымские производители могут поставлять в Сирию целый ряд товаров, которые нужны в том числе для восстановления страны.