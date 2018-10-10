Эстония подсчитала ущерб от «советской оккупации»

Ущерб для Эстонии от «советской оккупации» составил примерно 89 млрд рублей (1,2 млрд евро), заявила пресс-служба минюста Эстонии.

«В отчете комиссии приведены цифры ущерба: жертвами сталинских репрессий стали 49,5 тыс. человек, 24,1 тыс. человек погибли во время Второй мировой войны и 139,4 тысячи были вынуждены уехать из Эстонии, вследствие потери Печерского района и территорий за Нарвой Эстония лишилась 213 тыс. человек», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Минюст считает, что с 1948 по 1985 год Эстония лишилась 1 млн гектаров сельхозземель, загрязнение поверхностных вод с 1950 по 1990 год оценивается в 20 млрд рублей, загрязнение грунтовых вод – в 60 млрд рублей.

Кроме того, подсчитано, что принудительная коллективизация «разрушила сельское хозяйство страны», ущерб от этого оценен еще в 3 млрд рублей.

Кроме того, из-за того, что в Эстонию «привезли много рабочей силы», доля эстонцев в национальном составе республики уменьшилась с 89% в 1941 году до 61% в 1989-м.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу заявил, что многие из этих потерь невозможно измерить в деньгах. Он высказался за продолжение работы по оценке ущерба.

В августе минюст Эстонии заявил, что Таллин и Рига рассматривают возможность потребовать от Москвы «возмещения ущерба».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему в Прибалтике снова вспомнили про «компенсацию за оккупацию».