Новейшие автоматы бундесвера провалились на испытаниях

Бундесвер столкнулся с неожиданной проблемой с покупкой новых автоматов после того, как было решено снять с вооружения G36, - ни один из предложенных изготовителями образцов оружия не подошел под требования вооруженных сил Германии, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag.

На испытаниях ни один из автоматов, предложенных изготовителями взамен G36, не проявил себя подходящим под требования вооруженных сил, пишет немецкая газета со ссылкой на данные внутреннего документа. Испытания показали, что они не соответствуют официально заявленным требованиям заказчика, передает RT.

После того, как министр обороны Урсула фон дер Ляйен сняла с вооружения автоматические винтовки G36 и приняла решение заменить их к 2021 году на новую модель, началась процедура присуждения контракта для новых автоматов. В сентябре 2017 года от оборонных предприятий потребовали образцы вооружения, в феврале 2018 года все предложения были получены, после чего начались испытания.

«Вопреки ожиданиям, выяснилось, что осуществление отдельных обязательных требований в предложенных автоматах достигнуто не было», – говорится в документе.

До 15 февраля 2019 года изготовителям дали срок на устранение недостатков вооружений, после чего автоматы должны заново пройти испытания. Из-за этого проект стал на восемь месяцев длиннее.

Более того, в Германии сомневаются, что даже заявленные требования к автоматам в полной мере отвечают нуждам бундесвера – в частности, изготовители предоставили только образцы калибра 5,56 мм, но некоторые виды войск частично оснащены вооружениями калибра 7,62 мм.

Неизвестно, какие компании участвуют в конкурсе на получение контракта. В их число точно входит фирма Heckler & Koch, которая производит автоматы G36, однако у этой компании конфликт с Урсулой фон дер Ляйен из-за некачественных G36.

В апреле 2015 года фон дер Ляйен заявила, что у винтовок G36, производимых концерном Heckler & Koch, «нет будущего в бундесвере» из-за проблем с точностью стрельбы.