Россияне рассказали, за кого болели во время боя Нурмагомедова с Макгрегором

89% россиян болели за Хабиба Нурмагомедова во время боя с Конором Макгрегором за титул чемпиона UFC, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, посвященный самому ожидаемому поединку 2018 года. О поединке знали 90% россиян, сообщается в исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ.

77% тех, кто болел за российского спортсмена, отметили, что отдали предпочтение Нурмагомедову, потому что он представляет Россию. 12% сказали, что болели за атлета, потому что им не нравилось поведение Макгрегора. Еще 12% опрошенных заявили, что отечественный боец обладает лучшими бойцовскими качествами по сравнению с его соперником.

За Макгрегора болели 5% участников опроса. Свой выбор они аргументировали интересом к бойцу, неприязнью к Нурмагомедову и его поведению и симпатией к стилю боя ирландца.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил в поединке с Конором Макгрегором седьмого октября.

После боя он принял участие в драке, возникшей из-за провокаций команды ирландца.

Президент России Владимир Путин поздравил бойца со спортивным достижением.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-спутник» проводили 9 октября, в нем приняли участие респонденты от 18 лет. В качестве метода опроса использовалось телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Всего было опрошено 1,6 тыс. человек.