США приняли решение об использовании услуг Роскосмоса по доставке астронавтов на МКС

Американская сторона не планирует отказываться от услуг Роскосмоса по доставке астронавтов на Международную космическую станцию, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

«Нет, в профессиональной деятельности мы всегда находим общий язык», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что причиной столкновения элементов первой ступени «Союза-ФГ» со второй может быть нештатная работа системы разделения.

Напомним, в четверг во время старта «Союза-ФГ» с космодрома Байконур произошла нештатная ситуация. Экипаж корабля «Союз МС-10» совершил аварийное приземление в Казахстане.