В Роскосмосе назвали возможную причину столкновения ступеней «Союза»

Причиной столкновения элементов первой ступени «Союза-ФГ» со второй может быть нештатная работа системы разделения, сообщил исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев.

«Версий пока окончательных нет. Понятно, что непосредственная причина связана с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении первой и второй ступени произошло соприкосновение», – сказал он, передает РИА «Новости».

Крикалев также не исключил, что произошло «отклонение от штатной траектории и, похоже, разрушение нижней части второй ступени». Он отметил, что официальные первые результаты комиссии по аварии должны быть к 20-м числам октября. Крикалев добавил, что руководители НАСА и ЕКА сразу после аварии предложили помощь в поиске причин.

В то же время в Роскосмосе отметили, что из-за аварии, вероятно, будет перенесен пуск корабля «Прогресс», а пуск следующего «Союза», наоборот, может быть ускорен. Пока же все полеты на ракетах, аналогичных аварийному «Союзу», должны быть приостановлены до определения причины ЧП.

Комментируя то, что в настоящее время на МКС остались всего три члена экипажа, Крикалев сообщил, что у станции предусмотрен беспилотный режим, но в Роскосмосе надеются, что прибегать к нему не придется.

Напомним, в четверг во время старта «Союза-ФГ» с космодрома Байконур произошла нештатная ситуация. Экипаж корабля «Союз МС-10» совершил аварийное приземление в Казахстане.