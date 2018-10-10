В Роскосмосе назвали возможную причину столкновения ступеней «Союза»

Взгляд
12 октября, пятница  |  Последнее обновление — 12:04  |  vz.ru
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Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
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Алексей Пушков: Мы должны готовиться к выходу из Совета Европы

Алексей Пушков считает, что расставание с ПАСЕ принесет России больше плюсов, чем минусовФото: Евгений Разумный/ТАСС
«Мы не можем допустить ситуацию, при которой нас исключат из Совета Европы. Это должен быть российский выбор, не СЕ должен это решать. В 1996 году мы сами решили, что хотим быть членами Совета Европы», – заявил сенатор, глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков. Впрочем, по его словам, сохраняется и оптимистический сценарий примирения и даже возобновления выплат России в бюджет ПАСЕ. Подробности...
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Константинополь признает украинских раскольников по «бандеровской» схеме

Филарет и Порошенко уверены, что добились своегоФото: facebook.com/petroporoshenko
Петр Порошенко объявил: Украина уже получила томос от Константинопольского патриарха. Это едва ли не единственная из многих опасных сенсаций, еще не получившая официального подтверждения в Константинополе. Остальное оказалось правдой: Вселенский патриархат снял анафему с «патриарха»-раскольника Филарета. Константинопольский синод отменил решение 17-го века о передаче Киевской митрополии в РПЦ. Что дальше? Подробности...
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Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю

В арсенале украинской армии осталась только самая первая, устаревшая модификация ракет «Фаворит»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Израильские боевые летчики провели на Украине учения с использованием F-15 и зенитно-ракетных комплексов С-300. По утверждению зарубежных медиа, в еврейском государстве в итоге пришли к выводу, что их истребители обладают заметным преимуществом перед российскими «трехсотками», появившимися в Сирии. Что нового могли узнать о С-300 израильские пилоты на Украине? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Девушки с Первого канала из кремня и стали

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В холле ПАСЕ нападают дикие орангутанги на журналисток из России, а в зале для голосований – на саму Россию. А вам не кажется, что туда надо еще разок поехать и объяснить товарищам, что идея себя изжила и пора прекращать этот балаган, который стране не дает вообще ничего? Подробности...

Серебряный век – это про нищих наследников великой культуры

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Если бы Серебряный век русской культуры продолжился, он превратился бы в курьез, породивший груды мусора и бездарно прожитые жизни. Но он попал на переломный момент русской истории. Подробности...
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Почему водка в России больше, чем напиток

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Доступной для русского народа водка стала с началом импорта дешевого немецкого картофельного спирта. От этого один шаг до конспирологии, столь любезной нашему человеку, особенно – под ту самую водку. Подробности...
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    Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

    Как сильно Россия зависит от доллара

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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
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        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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          НОВОСТЬ ЧАСА:В Роскосмосе назвали возможную причину столкновения ступеней «Союза»
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          В Роскосмосе назвали возможную причину столкновения ступеней «Союза»

             12 октября 2018, 10:48
          Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          Причиной столкновения элементов первой ступени «Союза-ФГ» со второй может быть нештатная работа системы разделения, сообщил исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев.

          «Версий пока окончательных нет. Понятно, что непосредственная причина связана с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении первой и второй ступени произошло соприкосновение», – сказал он, передает РИА «Новости».

          Крикалев также не исключил, что произошло «отклонение от штатной траектории и, похоже, разрушение нижней части второй ступени». Он отметил, что официальные первые результаты комиссии по аварии должны быть к 20-м числам октября. Крикалев добавил, что руководители НАСА и ЕКА сразу после аварии предложили помощь в поиске причин.

          В то же время в Роскосмосе отметили, что из-за аварии, вероятно, будет перенесен пуск корабля «Прогресс», а пуск следующего «Союза», наоборот, может быть ускорен. Пока же все полеты на ракетах, аналогичных аварийному «Союзу», должны быть приостановлены до определения причины ЧП.

          Комментируя то, что в настоящее время на МКС остались всего три члена экипажа, Крикалев сообщил, что у станции предусмотрен беспилотный режим, но в Роскосмосе надеются, что прибегать к нему не придется.

          Напомним, в четверг во время старта «Союза-ФГ» с космодрома Байконур произошла нештатная ситуация. Экипаж корабля «Союз МС-10» совершил аварийное приземление в Казахстане.


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