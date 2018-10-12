Россия сыграла вничью с Швецией в матче Лиги наций УЕФА

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Швеции в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги наций.

Встреча в Калининграде закончилась со счетом 0:0, передает ТАСС.

В следующем матче сборная России 14 октября сыграет в Сочи с командой Турции. Шведы проведут следующую встречу в гостях против турецкой сборной 17 ноября.

Напомним, 8 сентября сборная России обыграла команду Турции в матче Лиги наций УЕФА, который для российской команды стал первым после домашнего чемпионата мира.

Кроме того, 10 сентября сборная России по футболу в товарищеском матче в Ростове-на-Дону с крупным счетом обыграла сборную Чехии.