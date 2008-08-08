Россия обыграла Турцию в матче Лиги наций УЕФА

Матч первого тура лиги B группового этапа Лиги наций УЕФА завершился победой России над командой Турции; для России матч стал первым после домашнего чемпионата мира.

Игра проходила в турецком Трабзоне, Россия победила со счетом 2:1. Голы в ворота турецкой сборной забили Денис Черышев и Артем Дзюба, за Турцию мяч забил Сердар Азиз, пишет «Чемпионат».

Лига наций стала новым турниром УЕФА, который должен прийти на смену товарищеским играм. В турнире сборные распределены по четырем лигам – от А (самой сильной) до D (самой слабой). Лиги делятся на группы, передает ТАСС.

Россия играет во второй группе лиги B.

10 сентября Россия проведет товарищеский матч с командой Чехии.

11 ноября состоится матч в Лиге наций со сборной Швеции.