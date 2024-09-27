ЕК дала Турции и Германии полгода для решения спора о кебабе

Турция и Германия получили шесть месяцев на решение спора о рецептуре донер-кебаба

Еврокомиссия предоставила Турции и Германии шесть месяцев для достижения компромисса по вопросу рецептуры донер-кебаба, сообщает ТАСС со ссылкой на The Economist. Турция стремится добиться от Евросоюза статуса защищенного наименования для этого блюда, поскольку его популярность в Германии привела к изменению оригинального рецепта.

Донер-кебаб стал известен в Германии в 1970-х годах с прибытием турецких рабочих. Турция хочет защитить классический рецепт, который включает рис, помидоры, острый перец и иногда плавленый сыр, подаваемые в лаваше. В Европе же донер-кебаб стали готовить с капустой, листьями салата и чесночным соусом, завернутыми в питу.

По оценкам журнала, турецкие повара возмущены использованием чесночного соуса в европейской версии блюда. Турция требует, чтобы в рецепте использовались только говядина и курятина, а также настаивает на защите метода маринования и нарезки мяса.

Объем продаж донер-кебабов в Европе составляет около 3,5 млрд евро в год, из которых 2,3 млрд приходится на Германию. Если Турция добьется права на защиту рецепта, то европейские производители будут вынуждены изменить название продукта. Турция уже получила в ЕС защиту для турецкой пахлавы, что дает ей основания надеяться на успех в этом споре.

Ранее в немецком городе Веймар запретили использовать название «донер-кебаб» для блюд в закусочных, предложив вместо этого термин «гриль в плоском хлебе».

Между тем, жители Германии призвали власти просубсидировать бизнес по приготовлению кебабов из-за роста цен на этот популярный продукт.