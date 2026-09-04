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Футболиста «Зенита» дисквалифицировали за удар соперника в грудь
КДК РФС дисквалифицировал защитника «Зенита» Игоря Дивеева на два матча
Защитник петербургского «Зенита» Игорь Дивеев получил дисквалификацию на две игры за агрессивное поведение в матче против воронежского «Факела».
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отстранил защитника петербургского клуба Игоря Дивеева на два матча, сообщает РИА «Новости». Одно из наказаний носит условный характер.
Санкции последовали за инцидент в шестом туре Российской премьер-лиги против воронежского «Факела». В субботу петербуржцы на выезде одержали победу со счетом 1:0.
На 85-й минуте встречи Игорь Дивеев ударил в грудь полузащитника хозяев поля Николая Гиоргобиани. После вмешательства арбитров VAR футболист получил прямую красную карточку. Для игрока установлен испытательный срок до конца сезона-2026/27.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августовского матча с воронежским клубом судья удалил Игоря Дивеева с поля.
В мае этот защитник забил гол в победной игре против московского ЦСКА.
В июле Контрольно-дисциплинарный комитет рассматривал провокационное поведение нападающего петербуржцев Александра Соболева.