Сборная России по футболу забила Чехии пять голов

Сборная России по футболу в товарищеском матче в Ростове-на-Дону с крупным счетом обыграла сборную Чехии.

Встреча завершилась со счетом 5:1. Дубль оформил полузащитник Алексей Ионов (8-я и 29-я минута – с пенальти), также забитым мячом отличился нападающий Антон Заболотный (24-я минута).

На 75-й минуте единственный гол чешской команды забил полузащитник Томаш Соучек.

На 79-й минуте мяч забил Александр Ерохин.

Нападающий Дмитрий Полоз на 83-й минуте установил окончательный счет.

Трансляцию встречи вел «Матч ТВ».

В пятницу первый матч России в Лиге наций УЕФА завершился выездной победой над сборной Турции.