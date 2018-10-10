Аварийный полет «Союза» сняли из космоса

Действующий командир Международной космической станции, астронавт Европейского космического агентства Александр Герст заснял с орбиты заатмосферный полет ракеты «Союз-ФГ», завершившийся аварией.

«Рад, что наши друзья в порядке. (...) Сегодняшний день еще раз показал, какой удивительный корабль #Союз, способный уберечь экипаж от такой неудачи», – написал европейский астронавт в своем Twitter, прикрепив к посту фотографии аварийного полета «Союза».

Напомним, в четверг во время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла нештатная ситуация. Экипаж корабля совершил аварийное приземление в Казахстане, их жизни ничего не угрожает.

В Роскосмосе назвали возможную причину возникновения нештатной ситуации, позднее стали известны подробности аварии «Союза» и детали спасательной операции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о причинах аварии самой надежной из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ».