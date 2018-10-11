Стали известны подробности аварии «Союза»

Авария на старте корабля «Союз МС-10» стала причиной разгерметизации центрального блока ракеты-носителя «Союз-ФГ», сообщают источники.

«После того как один из боковых блоков не ушел в сторону и ударил по второй ступени произошла разгерметизация и потеря ориентации центрального блока», – рассказал источник в ракетно-космической отрасли, передает «Интерфакс».

Другой источник заявил, что госкомиссия рассматривает нештатное отделение бокового блока первой ступени основной версией аварии с «Союзом-ФГ», передает РИА «Новости».

В четверг время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж корабля приземлился в Казахстане, их жизни ничего не угрожает – ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

По предварительной версии, авария произошла из-за не сработавшего пиропатрона одного из блоков или заклинившего крепления первой ступени ко второй.