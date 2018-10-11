Раскрыты детали спасательной операции экипажа «Союза»

Экипаж не смог самостоятельно покинуть спускаемую капсулу корабля «Союз МС-10», так как она оказалась завалена на боку, поэтому понадобилась помощь спасателей, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Капсула с экипажем при приземлении накренилась, и выходной люк, расположенный в верхней части корабля, был заблокирован, экипаж сам выйти не мог», – передает его слова РИА «Новости».

Источник добавил, что техника для того, чтобы помочь выйти экипажу, была у поисковой группы, которая перевернула капсулу.

Напомним, во время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж корабля, который состоял из россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга, приземлился в Казахстане. Их жизни ничего не угрожает, хотя им пришлось перенести очень сильные перегрузки.

По предварительной версии, авария произошла из-за не сработавшего пиропатрона одного из блоков или заклинившего крепления первой ступени ко второй.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о системе аварийного спасения «Союза», которая спасла экипаж корабля сейчас и 35 лет назад – 26 сентября 1983 года летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными ее испытателями. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10», но сработала САС.