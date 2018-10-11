Кокорин дал показания о действиях Мамаева в ходе инцидента на парковке

Футболист Александр Кокорин дал показания о действиях Павла Мамаева в ходе инцидента на парковке, в результате которого пострадал 33-летний гражданин Белоруссии Виталий Соловчук, сообщил журналист Дмитрий Зеленов.

«Мамаев взял мужчину рукой за горло, мужчина стал убегать. За ним побежали Мамаев, Кокорин, Куропаткин. Мамаев его ударил», – цитирует Кокорина Зеленов в своем Twitter.

Напомним, Мамаев и Кокорин были задержаны по подозрению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

В четверг Тверской суд арестовал Александра Кокорина и его брата Кирилла на два месяца по делу о хулиганстве. Кокорин в суде раскаялся в содеянном.

Вслед за Кокориным в СИЗО был отправлен Мамаев, который также проведет под стражей порядка двух месяцев. В ходе судебного заседания Мамаев выразил желание публично извиниться перед потерпевшими и предложил возместить им ущерб.

Арестованные были этапированы в Бутырский следственный изолятор, расположенный на Новослободской улице российской столицы.