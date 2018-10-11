Назван еще один фигурант дела Мамаева и Кокорина

В суде по избранию меры пресечения футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорина стала известна фамилия еще одного фигуранта дела – Геннадий Куропаткин называется человеком, разбившим машину водителя ведущей Первого канала.

Геннадий Куропаткин – друг футболистов и один из участников драки, сообщает Mash, публикуя фотографии мужчины с Мамаевым и Кокориным.

Ранее младший брат футболиста Кокорина Кирилл в суде рассказал, что конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком начался с того, что «по пьяни» компания спортсменов сравнила соседа по столу с исполнителем Gangnam Style, а тот «обиделся и обматерил» их.

Мамаев и Кокорин были задержаны по подозрению в избиении Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. В четверг им будет избрана мера пресечения. Полиция требует арестовать их на два месяца.