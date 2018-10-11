Следствие попросит арестовать Кокорина и Мамаева

Следователи ГУ МВД по Москве будут просить суд арестовать футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили в пресс-службе столичного главка.

«После проведения ряда следственных действий в рамках расследования уголовного дела следствие планирует выйти с ходатайством в суд об избрании братьям Кокориным и Павлу Мамаеву меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает ТАСС слова представителя ГУ МВД.

Сейчас Мамаев и Кокорин находятся в изоляторе временного содержания УВД Северо-Восточного административного округа (СВАО). В их отношении возбудили несколько дел о хулиганстве.

Они были задержаны по подозрению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. «Краснодар» и «Зенит», за которые выступают футболисты, собираются расторгнуть с ними контракты.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какое будущее может ждать Мамаева и Кокорина.