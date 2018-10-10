РПЦ назвала дату выработки официальной оценки действий Константинополя

Синод РПЦ даст оценку действий константинопольского патриархата в Белоруссии 15 октября, заявил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Священный Синод Русской православной церкви на своем ближайшем заседании, которое состоится 15 октября в Минске, даст надлежащую оценку этим деяниям», – передает слова Легойды ТАСС.

По его словам, Константинополь фактически заявил о вступлении в каноническое общение с раскольниками и лицом, которое ранее было отлучено от церкви.

Перед этим пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков заявил, что своими действиями Константинопольская патриархия перешла красную черту.

В четверг Константинополь заявил о снятии анафемы с Филарета из «УПЦ КП» и Макария из Украинской автокефальной церкви, сообщил о желании вернуть Киев под юрисдикцию Вселенского патриархата.

Кроме того, было принято решение о предоставлении «УПЦ КП» и Украинской автокефальной церкви статуса каноничных церквей, а «аннексия» Киевской митрополии в 1686 году была объявлена незаконной и отменена.