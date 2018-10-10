Мамаев и Кокорин поделились своими переживаниями

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин рассказали ответственному секретарю общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивану Мельникову о событиях понедельника и раскаялись в том, что устроили драку.

Они рассказали, что до 03.00 были в отделении полиции, где с ними проводили допросы и другие следственные действия, после чего отвезли на медэкспертизу. «В какой-то травмпункт мы заезжали, но там нас не приняли. Почему – не знаю. Еще куда-то везли, везли... Я за всю ночь не сомкнул глаз. Паша вроде немного поспал», – приводит слова Кокорина «Комсомольская правда».

После 9.00 четверга обоих доставили в ИВС Северо-Западного округа и поместили в разные камеры. Мамаев находится в трехместной камере, его сосед, по словам Мельникова, дальнобойщик, обвиняемый по статье «хулиганство», а второй – «рецидивист, явно уже сидевший не раз».

«Я переживаю, как там теперь моя жена и дети. Зря мы полезли в эту драку, конечно. Очень стыдно перед всеми – и командой, и потерпевшими людьми. Но мы бы просто так не сорвались, нас оскорбили и довольно жестко», – заявил Мамаев.

Он пояснил, что ночью он и Кокорин пили пиво, а не крепкий алкоголь, и не употребляли наркотики.

«Просто все так совпало. Накануне много тренировок было, в поезде тоже не спали же, потом это пиво... Не надо было так. Я очень надеюсь, что все разрешится, и я смогу и дальше играть в футбол», – заявил Мамаев.

Кокорин также выразил сожаление в связи с произошедшим.

«Ужасная история. Очень сожалею. Нас оскорбляли, мы завелись. Не надо было. Мы не были пьяные, просто на взводе каком-то», – заявил он. Также Кокорин сообщил, что переживает о своей спортивной карьере.

Сейчас футболисты находятся в изоляторе временного содержания УВД Северо-Восточного административного округа. Полиция также задержала брата Кокорина и еще двух предполагаемых участников избиения чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какое будущее может ждать Кокорина и Мамаева.