Сенат США собрался «помочь» Европе отказаться от российских энергоресурсов

Сенатор-республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи представили законопроект, который должен «помочь» Европе диверсифицировать энергетику, отказавшись от российских энергоресурсов.

По мнению американских сенаторов, помочь Европе «противостоять влиянию России» может выделение 1 млрд долларов на финансирование европейских энергетических проектов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Мерфи считает, что помощь американским союзникам в поиске новых источников энергии позволит Вашингтону «разрушить контроль» России над Европой и создать рабочие места в США.

Напомним, в июне стало известно о планах Германии построить первый терминал для приема сжиженного газа.