В мэрии Киева заявили о «пользе» отсутствия горячей воды для населения

По словам вице-мэра Киева Петра Пантелеева, отсутствие горячей воды с начала мая позволило жителям украинской столицы «сэкономить» до 3,6 тыс. гривен.

В мэрии Киева, комментируя длительное отсутствие горячей воды в домах украинской столицы, указали на «позитивный эффект» для населения.

«Если человек потребляет в среднем два-три кубометра в месяц, то семья из трех человек, которая с мая была без горячей воды, сэкономила 3-3,6 тыс. гривен», – заявил вице-мэра Киева изданию «Украинская правда».

По его мнению, киевляне, которые были вынуждены обходиться без горячей воды с августа, сэкономили до 1,5 тыс. гривен.

При этом украинский чиновник отметил, что «люди все равно грели воду на газовых или электрических плитах и платили за газ или электричество».

В мэрии Киева уведомили, что подача горячей воды начнется после того, как Хозяйственный суд украинской столицы утвердит мировое соглашение между Нафтогазом и коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго».

Напомним, на прошлой неделе мэр украинской столицы Виталий Кличко посмеялся над оставшимися без горячей воды жителями Киева, посоветовав им подогреть холодную воду газом, которого «нам сейчас не дают».