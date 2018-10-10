Появились данные о новом «сообщнике» Петрова и Боширова

Великобритания готова объявить соучастников Александра Петрова и Руслана Боширова в деле об отравлении Скрипалей 45-летнего Сергея Федотова, который совершал путешествие в Прагу совместно с этими «агентами ГРУ», сообщают российские СМИ.

Федотов тоже в январе-феврале 2014 года летал в Чехию, он тоже пользовался загранпаспортом 64-й серии с близкими номерами к документам Боширова и Петрова, сообщает «Фонтанка».

Кроме того, Федотов посещал Киев, Милан и Женеву, а также три раза Лондон – в марте 2016-го, марте 2017-го и марте 2018-го. Более того, улетел из Лондона он 4 марта, в день покушения на Скрипалей, а прилетел – 2 марта, как Петров и Боширов, но другим рейсом.

«Фонтанка» пишет, что информация эта была у Скотланд-Ярда с самого начала, однако ее пока не разглашали по неизвестным причинам. Возможно, причиной является тот факт, что Федотов передвигался автономно от Боширова и Петрова.

Издание считает, что Федотов идеально подходит на роль третьего подозреваемого, так как у него нет объектов недвижимости в России, транспорта, мобильных номеров. Его нет в соцсетях и базах исполнительных производств, а номер паспорта отличается на одну-две цифры от документов, выданных россиянам с адресом регистрации по Хорошевскому шоссе, 76 – штаб-квартире Главного управления Генштаба Минобороны.

Ранее в среду СМИ сообщили, что Петров и Боширов в 2014 году якобы побывали в Чехии до приезда туда экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.