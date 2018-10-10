В Киеве заявили о начале мониторинга Крыма со стороны ЮНЕСКО

Посол Украины во Франции Олег Шамшур заявил, что исполком ЮНЕСКО принял решение о начале первой фазы мониторинга ситуации в Крыму.

«Сегодняшнее заседание исполкома ЮНЕСКО стало важным событием: официально объявлено о начале первой фазы прямого мониторинга организацией ситуации в оккупированном Крыму, принято решение об отчете гендиректора о его результатах в октябре следующего года», – написал Шамшур в своем Twitter.

Посол выразил «особую благодарность группе друзей Украины в ЮНЕСКО», голосовавших за это решение.

В апреле министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в соцсетях, что в ЮНЕСКО приняли решение, позволяющее разместить мониторинговую миссию для наблюдения за ситуацией в Крыму.

В 2017 году специализированное ЮНЕСКО прервало все контакты с администрациями объектов культурного наследия в Крыму, при этом сотрудники организации остались на полуострове.