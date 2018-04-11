ЮНЕСКО вернется в Крым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в соцсетях, что в ЮНЕСКО приняли решение, позволяющее разместить мониторинговую миссию для наблюдения за ситуацией в Крыму.

«Исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение в отношении Крыма. Это фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за права образования, науки, охрану памятников культуры в Крыму, в том числе Ханского дворца», – написал Климкин в своем Twitter.

В 2017 году специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) прервало все контакты с администрациями объектов культурного наследия в Крыму, при этом сотрудники организации остались на полуострове.