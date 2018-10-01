В Сети высмеяли «случайно» пришедшего на свадьбу Порошенко

В Сети посмеялись над президентом Украины Петром Порошенко, который якобы случайно попал на свадьбу в Харькове. Одни считают, что это предвыборный пиар, другие просили молодоженов проверить сохранность конвертов с деньгами.

Ролик появился в Twitter. «Ой! Свадебная прогулка в Харькове: мимо едет кортеж, останавливается, из него выходит папа (Порошенко) и поздравляет молодоженов. Все шокированы», – написал Кардинал.

Ого! Гуляють весілля у Харкові, повз їде кортеж, зупиняється, з нього виходить ПАП, та вітає молодят!)) Усі в шоці, гг! pic.twitter.com/n6mYLm9SVR — Кардинал SoF (@sofnesk) 30 сентября 2018 г.

«Это была поганая заготовка. Знакомый консьерж из Премьер Паласа стоял заранее с фотиком, рядом еще пару фотографов, кортеж ровно на повороте встал. Менты заранее стояли и до остановки кортежа преградили участок в начале Сумской», – считает Хунторок Харкова.

«Он со стороны жениха или невесты?», – пошутила Tina_Triksi.

«Теперь второй срок гарантирован», – ехидно написал Vados Киiвський.

«К чему этот пиар? Лучше бы раздали денег людям – кидали бы монеты из окна кортежа», – считает shlemofondo25.

«А почему только отрывок показали? Там дальше охрана Порошенко отнимает у молодоженов конверты с деньгами, потом [Порошенко] дает пендель молодому, целует невесту, хватает ее, садится в кортеж и уезжает в закат», – смеется gosh1anad.

Напомним, в 2019 году на Украине пройдут президентские выборы.

В конце сентября Порошенко вновь стал лидером антирейтинга украинских политиков.