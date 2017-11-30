Спецкомиссия назвала причины аварии разгонного блока «Фрегат»

Спецкомиссия, созданная для выяснения причин аварии разгонного блока «Фрегат» с 19 спутниками, работу закончила, выводы направлены в правительство, заявил председатель научно-технического совета (НТС) госкорпорации «Роскосмос» Юрий Коптев.

«Работа нашей комиссии закончена, и о ее результатах доложено. По причинам наши выводы коррелируются с выводами, сделанными ранее аварийной комиссией Роскосмоса. Другой причины не может быть, это, как говорится, медицинский факт. Другое дело, что в рамках нашей комиссии были более детально изучены все документы, которые никаких вновь открывшихся обстоятельств аварии не выявили», – передает РИА «Новости» слова Коптева.

Он подчеркнул, что итоговые акты комиссии направлены в правительство России.



«Направлены туда были все итоговые документы 22 декабря. Общего сбора не было, каких-то возражений до наступления Нового года получено также не было. Сегодня первый рабочий день. Какое-то неприятие, оценки мне лично не известны», – рассказал глава спецкомиссии.



По словам Коптева, система управления и программное обеспечение всех разгонных блоков «Фрегат» будут доработаны.



«Для исключения подобной ситуации (аварии 28 ноября) нами рекомендовано провести доработку программного обеспечения и технической реализации на системе управления. Это, видимо, будет делаться изготовителем на всех новых блоках «Фрегат». Учитывая, что в дальнейшем такие пуски должны быть, и чтобы гарантированно уйти от возможных неприятностей, будет проведена такая доработка», – сказал Коптев.

Напомним, первый заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Александр Иванов заявил, что авария запущенного 28 ноября разгонного блока «Фрегат» с 19 спутниками произошла из-за того, что система управления блока рассчитала вращение не в ту сторону.

Ранее источники говорили о промежуточных выводах специалистов о причинах падения разгонного блока «Фрегат» со спутниками в Северную Атлантику: основной называлась версия о несогласованности при отработке полетных заданий системой управления ракеты-носителя и разгонного блока.