Пушков: Влияние США в Азии снижается на глазах

Председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков выразил уверенность, что Соединенные Штаты, тратя время на ссоры с Пакистаном, теряют свое влияние в Азии, уступая его Китаю.

«Пока администрация Трампа ругается с Пакистаном, угрожая ему санкциями, Китай готов строить там свою военную базу. Влияние США в Азии снижается на глазах», – написал Пушков в своем Twitter.

Тем временем представитель Пентагона полковник Роберт Мэннинг напомнил, что США заморозили по меньшей мере 900 млн долларов, предназначавшихся Пакистану по линии военного сотрудничества, передает ТАСС.

По его словам, США ожидают, что Исламабад усилит борьбу на своей территории «с боевиками движения «Талибан» и «Сети Хаккани», «чтобы организаторы терактов не могли больше осуществлять свои операции с пакистанской земли», после чего может быть рассмотрен вопрос о возобновлении американской военной помощи Исламабаду.

Напомним, в начале января госдеп объявил о приостановке финансовой помощи Пакистану.

Перед этим США предложили Пакистану «заработать» уже предоставленную финансовую помощь, «приложив искренние усилия в борьбе с террористами».