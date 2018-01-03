США призвали Пакистан «заработать» предоставленную финансовую помощь

Пакистан должен, «по сути, заработать» финансовую помощь, которую ему ранее предоставили Соединенные Штаты, заявила руководитель пресс-службы госдепа Хезер Науэрт.

По словам Науэрт, Исламабад «знает, что делать» для возобновления оказания Вашингтоном финансовой поддержки, передает ТАСС.

«Они должны, по сути, заработать средства, которые мы предоставили им ранее в рамках оказания военной помощи», – отметила дипломат.

«Соединенные Штаты ожидают от Пакистана принятия решительных действий против террористической «Сети Хаккани» и других боевиков, которые находятся на его территории», – заявила руководитель пресс-службы госдепа США.

По ее словам, Пакистан должен «приложить искренние усилия в борьбе с террористами».

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила, что США в течение ближайших двух суток объявят о действиях, призванных заставить Пакистан активнее бороться с терроризмом.

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли в свою очередь заявила, что президент США Дональд Трамп готов полностью прекратить оказание финансовой помощи Пакистану за то, что власти страны, с точки зрения Вашингтона, продолжают «укрывать и поддерживать террористов».

Она напомнила, что американская администрация решила пока не перечислять Исламабаду 225 млн долларов в рамках сотрудничества в борьбе с терроризмом. По ее словам, «на то были явные причины».

«Пакистан ведет двойную игру на протяжении многих лет. Они иногда работают с нами, но также укрывают террористов, которые нападают на наши войска в Афганистане»

, – объяснила Хейли решение, принятое в Вашингтоне. «Мы ждем намного большего сотрудничества со стороны Пакистана в борьбе с терроризмом», – добавила Хейли.

Она также отметила, что решение о заморозке выплаты финансовой помощи Пакистану не связано с тем, что Пакистан поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о непризнании Иерусалима столицей Израиля. «Это полностью связано с тем, что Пакистан укрывает террористов», – повторила постпред США.

Напомним, во вторник МИД Пакистана вызвал американского посла после твитта Трампа, заявившего, что США зря в течение многих лет оказывали финансовую помощь Исламабаду.