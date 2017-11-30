МИД Пакистана вызвал американского посла после твитта Трампа

МИД Пакистана вызвал американского посла после сообщения в Twitter президента США Дональда Трампа, сообщают местные СМИ.

Как передает газета News International, вечером 1 января МИД Пакистана вызвало посла США Дэвида Хейла, чтобы выразить ему протест по поводу необоснованных обвинений Трампа.

Как ранее написал Трамп в своем Twitter, Пакистан получал деньги от США, но не помогал в борьбе с терроризмом и укрывал афганских боевиков на своей территории.

По данным телеканала Fox News, американские власти решили пока не выделять Пакистану 255 млн долларов, которые планировали перечислить на борьбу с терроризмом, передает РИА «Новости».

Напомним, Twitter заблокировал учетные записи ультраправой группировки Britain First и ее лидеров, записи которых, направленные против мусульман, разместил в своем аккаунте президент США Дональд Трамп.