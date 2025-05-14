Школьница умерла после попадания копья в голову на тренировке в КБР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уголовное дело по факту гибели школьницы возбуждено в Кабардино-Балкарии, передает РИА «Новости». Девочка получила тяжелое ранение головы копьем во время тренировки по легкой атлетике в муниципальной спортивной школе станицы Приближная 3 мая. По версии следствия, несовершеннолетний ученик метнул копье, оставшись без контроля преподавателя, и попал в голову 13-летней спортсменке.

Пострадавшую срочно госпитализировали, однако спустя несколько дней она скончалась от травм. Следствие уже опросило очевидцев, сотрудников школы и представителей профильного министерства. Изъята документация, определяющая порядок проведения тренировок и требования к технике безопасности.

Следственные органы отмечают, что действия всех ответственных лиц будут тщательно проверены, им будет дана соответствующая правовая оценка. Продолжается сбор необходимых доказательств по делу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верхней Пышме после тренировки скончались во сне два футболиста. В Уругвае 27-летний футболист умер после потери сознания во время матча. В Татарстане мужчина скончался прямо во время футбольного матча.