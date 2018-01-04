США приостановили финансовую помощь Пакистану

Финансовая помощь Пакистану по вопросам безопасности приостановлена, кроме того, введены санкции против граждан Йемена и Туниса, сообщила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Это не должно быть сюрпризом для Пакистана», – приводит ее слова ТАСС.

Науэрт обвинила власти Пакистана в том, что они предпринимают недостаточно мер для борьбы с террористами. По словам Науэрт, боевики действуют «внутри и с территории» Пакистана, который в ответ «должен принять более решительные действия», передает РИА «Новости».

В Госдепе напомнили, что США прежде уже заморозили помощь Пакистану на 255 млн долларов.

Госдеп отметил, что Вашингтон может сделать исключения по данному вопросу, если это будет в интересах нацбезопасности США.

Кроме того, Госдеп сообщил, что санкции введены против трех граждан Йемена и Туниса, связанных с террористами: Мухаммад аль-Газали является членом «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» высокого ранга, Абукар Али Адан является заместителем главаря «Аш-Шабаб», а Ванас аль-Фатих, будучи членом «Аль-Каиды в странах исламского Магриба», отвечал за планирование атаки на Национальный музей Бардо в столице Туниса в марте 2015 года.