Актер Николаев предложил снять совместный фильм с Украиной для примирения

Tекст: Валерия Городецкая

Николаев в интервью «Газете.Ru» рассказал о теплых воспоминаниях, связанных с российско-украинским сериалом «День рождения Буржуя», где он исполнил главную роль. Он отметил, что работа над проектом была очень творческой и объединяющей для всей команды, подчеркнув вклад как российских, так и украинских коллег. Николаев подчеркнул, что до сих пор с трепетом относится к этим воспоминаниям и ценит опыт совместной работы.

Актер признался, что готов принять участие в создании продолжения сериала или других совместных российско-украинских кинопроектов. По его мнению, такие инициативы могут способствовать улучшению отношений между странами в будущем.

«Да, такие разговоры [о возможном продолжении] были. И если вдруг когда-нибудь это станет возможным... Сейчас, может быть, как раз то самое время, когда стоит об этом подумать. Хотя сделать это будет крайне сложно. И может быть, именно в этой сложности кроется важная задача – объединить людей, которые всегда жили и творили вместе. Ведь все, что происходит сейчас, обязательно закончится. Настанет момент, когда мы снова протянем друг другу руки. И тогда – необязательно это будет сиквел или приквел «Буржуя» – появятся новые проекты. Я уверен, что они помогут вернуть взаимопонимание между нашими людьми», – заявил Николаев.

В 2021 году уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой ввести санкции против шести украинских телеканалов за трансляцию фильмов на русском языке.